В иорданском порту произошла утечка ядовитого газа

Жертвами трагедии стали пять человек, больше 230 пострадали.

В Иордании произошла утечка ядовитого и токсичного газа. Трагедия зафиксирована на территории морской гавани Акаба. По данным местного издания Garaanews.com, сославшегося на власти страны, жертвами трагедии стали по меньшей мере пять человек. На текущий момент установлено, что утечка зафиксирована в момент транспортировки цистерны с опасным химикатом. На записи с камер уличного видеонаблюдения заметно, что с грузившего на судно крана цистерна упала прямо на палубу. После этого судно было охвачено желтым облаком из дыма. В списке пострадавших на данный момент значится 235 человека.

На месте проиcшествия работают специалисты. Официальные лица подтвердили информацию о том, что утечка произошла вдали от жилых кварталов. Чиновники не называют наименование и предназначение газа.

Число погибших мигрантов, найденных в фуре в Техасе, достигло 46 человек.

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