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Число погибших мигрантов, найденных в фуре в Техасе, достигло 46 человек

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Губернатор Техаса обвинил в трагедии президента Джо Байдена.

Американский телеканал ABC рассказал о том, что количество обнаруженных в фуре в американском штате Техас тел мигрантов увеличилось до 46 человек. В настоящее время правоохранительные органы задержали первых подозреваемых, причастных к трагедии. Грузовой автомобиль был найден на небольшой дороге, которая ведет к шоссе. Ранее журналисты говорили о 40 жертвах.

местные власти отметили, что американские врачи госпитализировали 16 пострадавших. Речь идет о 12 взрослых и четверых детях. У пациентов наблюдались симптомы сильного перегрева.  Пожарный департамент Сан Антонио отметил, что в машине вместе с телами погибших не было воды и системы кондиционирования. Полиция ведет расследование причин трагедии. Губернатор штата Техас Грегг Эбботт обвинил в данном инциденте лидера Белого дома Джо Байдена. По мнению чиновника, к этим смертям привело смягчение миграционной политики.

Напомним, что миграционный поток в направлении США достиг максимальных показателей на фоне экономических сложностей в бедных странах региона.

В США сошел с рельсов пассажирский поезд.

Фото и видео: Telegram / Mash

Теги: грегг эбботт, джо байден, мигранты, техас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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