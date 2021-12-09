В Миссури вагоны столкнулись с грузовиком на путях.

В США сошел с рельсов пассажирский поезд. Соответствующее заявление сделали специалисты из компании Amtrak. В местных СМИ уточнили, что инцидент зафиксирован в американском штате Миссури, когда состав столкнулся на железнодорожных путях с грузовиком. В момент происшествия в вагонах находились 243 человека. В настоящее время от медиков получены сведения о том, что есть пострадавшие. Однако точные данные о количестве пациентов не приводятся.

Несколько вагонов поезда, следовавшего из Лос-Анджелеса в Чикаго, сошли с рельсов после столкновения с грузовиком. пресс-служба Amtrak

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Фото и видео: YouTube / 41 Action News