В институте Вредена у 500 человек подозревают коронавирус

В институте Вредена под подозрением на коронавирусную инфекцию находится 501 человек. Об этом сообщила "Фонтанка".
Это может быть связано с результатом тестирования пациентов и персонала института им. Вредена. Отметим, что часть персонала, около 260 человек, находится с пациентами, которых 440.
Издание сообщает, что с середины недели начали поступать десятки положительных анализов. В больнице сообщили, что тяжело больных нет, все пациенты получают своевременную помощь.
Ранее мы сообщали, что 34 человека заразились коронавирусом в Ленобласти.
Фото: pixabay
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