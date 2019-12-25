В институте Вредена у 500 человек подозревают коронавирус

До этого ФГБУ "НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена" закрыли на карантин до 23 апреля.

В институте Вредена под подозрением на коронавирусную инфекцию находится 501 человек. Об этом сообщила "Фонтанка".

Это может быть связано с результатом тестирования пациентов и персонала института им. Вредена. Отметим, что часть персонала, около 260 человек, находится с пациентами, которых 440.

Издание сообщает, что с середины недели начали поступать десятки положительных анализов. В больнице сообщили, что тяжело больных нет, все пациенты получают своевременную помощь.

Ранее мы сообщали, что 34 человека заразились коронавирусом в Ленобласти.

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