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В институте Вредена у 500 человек подозревают коронавирус
Сегодня, 15:14
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smirenny

В институте Вредена у 500 человек подозревают коронавирус

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До этого ФГБУ "НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена" закрыли на карантин до 23 апреля.

В институте Вредена под подозрением на коронавирусную инфекцию находится 501 человек. Об этом сообщила "Фонтанка".

Это может быть связано с результатом тестирования пациентов и персонала института им. Вредена. Отметим, что часть персонала, около 260 человек, находится с пациентами, которых 440.

Издание сообщает, что с середины недели начали поступать десятки положительных анализов. В больнице сообщили, что тяжело больных нет, все пациенты получают своевременную помощь.

Ранее мы сообщали, что 34 человека заразились коронавирусом в Ленобласти.

Фото: pixabay

Теги: институт вредена, карантин, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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