В институте Отта открыли мемориальную доску генетику Баранову

В Петербурге установили мемориальную доску основателя отечественной школы пренатальной диагностики наследственных и врожденных заболеваний Владислава Баранова.

В Петербурге установили мемориальную доску основателя отечественной школы пренатальной диагностики наследственных и врожденных заболеваний Владислава Баранова. Ее открыли в НИИ акушерства и гинекологии им. Отта в день старта научно-практической конференции "Поэзия генома".

Как рассказали в пресс-службе Смольного, в НИИ Отта успешно реализовали проект пилотного скрининга новорождённых в Петербурге. Скрининг проводится с помощью первого отечественного теста для выявления спинальной мышечной атрофии (СМА), разработанного специалистами института. Методика помогает обнаружить заболевание по анализу нескольких капель крови из пятки новорожденного, нанесенных на специальную фильтр-карту. Процесс исследования занимает 48 часов, добавили в городской администрации.

Ранее в Выборге открыли мемориальную доску ветврачу Валерию Урбану. День ветеринарного работника России отмечается 31 августа.

Фото: пресс-служба Смольного