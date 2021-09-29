В Выборге открыли мемориальную доску ветврачу Валерию Урбану

День ветеринарного работника России отмечается 31 августа.

Накануне профессионального праздника, Дня ветеринарного работника РФ, специалисты Госветслужбы Ленинградской области почтили память коллеги доктора ветеринарных наук, профессора, академика Валерия Урбана. На здании госветстанции Выборгского района была открыта мемориальная доска. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Здесь с 1946 по 1950 годы Валерий Урбан впервые в России начал проводить серологические исследования при диагностике инфекционных заболеваний животных, разрабатывать методы аэрозольной дезинфекции помещений и воздуха, используемые сегодня при COVID-дезинфекции.

На открытии мемориальной доски Валерию Урбану присутствовали вдова академика Валентина Урбан, члены семьи, ученики, коллеги, друзья, специалисты госветстанций региона. Мемориальный барельеф выполнил скульптор Сергей Евтушенко, памятная доска установлена на средства, собранные ветеринарами Ленинградской области.

Фото: пресс-служба правительства 47 региона