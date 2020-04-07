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В игре No Man’s Sky могут появиться пилотируемые роботы

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Разработчики пока официально не анонсировали появление роботов в своей игре.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в игре No Man"s Sky могут появиться пилотируемые роботы. Об этом сообщает "Игромания".

Отметим, что официально разработчики не подтвердили соответствующую информацию. Однако контент о новых пилотируемых роботах заранее появился в европейском онлайн-магазине Joy Buggy.

Скорее всего, анонс обновления состоится на днях, так как в сети уже появился трейлер No Man"s Sky. На кадрах можно увидеть, что управлять транспортом можно будет как минимум от первого лица.

Ранее мы сообщали о том, что в PlayStation Store началась предзагрузка игры Final Fantasy VII Remake.

YouTube / IGN

Теги: игра, культура
Категории: Лента новостей, Культура,

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