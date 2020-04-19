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В храмы Петербурга и Ленобласти доставят Благодатный огонь
Сегодня, 16:46
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В храмы Петербурга и Ленобласти доставят Благодатный огонь

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Лампаду из Москвы доставит депутат Законодательного собрания Ленобласти Сергей Коняев.

В Пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, из Иерусалимского храма Гроба Господня в Петербург и Ленобласть прибудет Благодатный огонь. Об этом в субботу, 1 мая, сообщили в Фонде содействия развитию Ленинградской области.

Известно, что лампаду из Москвы в Петербург доставит депутат Законодательного собрания Ленобласти Сергей Коняев. Который, прилетев в Северную столицу, планирует отправиться в Казанский кафедральный собор к Пасхальному богослужению. 

Также огонь прибудет в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, Санкт-Петербургский Новодевичий монастырь, Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла, Гатчинский покровский собор, храм святого князя Владимира города Коммунар, храм святителя Алексия митрополита Московского и многие другие. 

Ранее Александр Белькович поделился с Piter.TV рецептами пасхальных куличей. 

Фото: levashovo-hram.ru 

 

Теги: благодатный огонь, пасхальная ночь
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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