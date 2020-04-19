В храмы Петербурга и Ленобласти доставят Благодатный огонь

Лампаду из Москвы доставит депутат Законодательного собрания Ленобласти Сергей Коняев.

В Пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, из Иерусалимского храма Гроба Господня в Петербург и Ленобласть прибудет Благодатный огонь. Об этом в субботу, 1 мая, сообщили в Фонде содействия развитию Ленинградской области.

Известно, что лампаду из Москвы в Петербург доставит депутат Законодательного собрания Ленобласти Сергей Коняев. Который, прилетев в Северную столицу, планирует отправиться в Казанский кафедральный собор к Пасхальному богослужению.

Также огонь прибудет в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, Санкт-Петербургский Новодевичий монастырь, Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла, Гатчинский покровский собор, храм святого князя Владимира города Коммунар, храм святителя Алексия митрополита Московского и многие другие.

Ранее Александр Белькович поделился с Piter.TV рецептами пасхальных куличей.

Фото: levashovo-hram.ru