В храме на Васильевском острове погиб петербуржец

Следственный комитет занимается выяснением обстоятельств смерти мужчины в церкви Святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове. Как стало известно Piter.TV, в храме скончался рабочий.
Вызов в экстренные службы поступил в 11:00. В здании, где проводятся ремонтные работы, на полу находился мужчина с кровотечением. Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.
Правоохранительные органы установили, что погибший был 38-летним местным жителем. Предположительно мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и упал с высоты третьего этажа.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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