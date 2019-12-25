В храме на Васильевском острове погиб петербуржец

Предположительно мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и упал с высоты третьего этажа.

Следственный комитет занимается выяснением обстоятельств смерти мужчины в церкви Святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове. Как стало известно Piter.TV, в храме скончался рабочий.

Вызов в экстренные службы поступил в 11:00. В здании, где проводятся ремонтные работы, на полу находился мужчина с кровотечением. Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

Правоохранительные органы установили, что погибший был 38-летним местным жителем. Предположительно мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и упал с высоты третьего этажа.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)