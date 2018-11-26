В храмах Петербурга прошли литургии в годовщину гибели царской семьи

Последний российский император Николай II вместе с семьей и слугами был расстрелян большевиками ночью 17 июля 1918 года.

В храмах Петербурга прошли ночные литургии в годовщину гибели царской династии. Последний российский император Николай II вместе с семьей и слугами был расстрелян большевиками ночью 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьевых в Екатеринбурге.

Литургии проводились в храме Феодоровской иконы Божией Матери на Миргородской улице и в Феодоровском Государевом соборе в Царском Селе.

Расследование гибели царской семьи ведется до сих пор. По данным следкома, генетическая экспертиза подтвердила, что в найденные в 2007 году под Екатеринбургом останки принадлежат цесаревичу Алексею и Великой княжне Марии. Также еще в 1979 году под Екатеринбургом были найдены останки императора Николая II, его супруги Александры Федоровны и их дочерей Ольги, Татьяны и Анастасии.

Фото: "Википедия"