Следователи рассказали подробности в деле о расстреле царской семьи

Экспертиза подтвердила: найденные в 1979 году под Екатеринбургом останки принадлежат Николаю II и членам его семьи.

В Следственном комитете РФ рассказали подробности в деле о расстреле царской семьи. С подробностями выступила старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета (СК) России Марина Молодцова в интервью "Известиям".

По её словам, в деле о расстреле царской семьи было проведено 37 судебных экспертиз, целью которых была установка обстоятельств и обстановки расстрела императора Николая II и членов его семьи. Молодцова рассказала, что следственный эксперимент помог опровергнуть версию, что тела членов царской семьи после расстрелов уничтожили при помощи огня и серной кислоты.

Также старший следователь добавила, что экспертиза подтвердила: найденные в 1979 году под Екатеринбургом останки принадлежат Николаю II и членам его семьи. Сейчас сотрудники СК продолжают проводить экспертизы. Например, для подтверждения подлинности останков последнего русского императора изготовят трехмерную модель его шляпы. При сравнеии черепа и шляпы можно будет установить - совпадают ли повреждения на них.

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