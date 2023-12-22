В отношении троих человек приняли решение о выдворении за пределы РФ.

В хостелах Пензы нашли мигрантов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия правоохранители проверили одно из промышленных производств и два хостела в центре города с целью выявить незаконную миграцию. По итогам рейда проверили более 100 иностранных граждан. Из них 12 человек были привлечены к административной ответственности. На каждого нарушителя наложили штраф. В отношении троих человек приняли решение о выдворении за пределы РФ.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Толмачево задержали иностранца по подозрению в мелком взяточничестве.

Видео: УМВД по Пензенской области