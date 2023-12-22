При проверке документов был выявлен факт нарушения миграционных правил жителем одной из стран ближнего зарубежья.

В аэропорту Толмачево задержали иностранца по подозрению в мелком взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Новосибирской области.

По данным следствия, при проверке документов был выявлен факт нарушения миграционных правил 44-летним жителем одной из стран ближнего зарубежья. Отмечается, что задержанный предложил транспортному полицейскому деньги за невыполнение служебных обязанностей. Его привлекли к уголовное ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Москве пресекли деятельность группы лжеюристов.

Видео: УМВД по Новосибирской области