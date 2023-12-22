В аэропорту Толмачево задержали иностранца по подозрению в мелком взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Новосибирской области.
По данным следствия, при проверке документов был выявлен факт нарушения миграционных правил 44-летним жителем одной из стран ближнего зарубежья. Отмечается, что задержанный предложил транспортному полицейскому деньги за невыполнение служебных обязанностей. Его привлекли к уголовное ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали, что в Москве пресекли деятельность группы лжеюристов.
Видео: УМВД по Новосибирской области
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