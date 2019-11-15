В группе "Альянс" рассказали о смысле нового клипа "Эй, мен, супермен"

Группа вернулась к звучанию "новой волны".

В пятницу, 15 ноября, в сети появился новый клип культовой группы "Альянс" на песню "Эй, мен, супермен". Барабанщик коллектива Дмитрий Журавлев рассказал Piter.TV о смысле видеоролика.

Новый клип "Альянса" получился весьма сюрреалистичным: Художественным разнообразием видеоролика занимался художник Миш Сачков. По словам Журавлева, скоро фанаты увидят дополнительный клип, который раскроет смысл "Эй, мен, супермен".

"В общем то это шуточная песня. Когда мы работали с видео-художником — Миш Сачков, у нас стояла задача просто отразить некий сюрреалистичный мир некого персонажа "супермена", который не знает что хочет. Для затравки скажу, что мы выпустим еще версию, где раскроется смысл клипа, и этих персонажей", —отметил барабанщик.

Также барабанщик отметил, что группа вернулась к звучанию "новой волны. Пользователи соцсетей уже сравнивают новую композицию "Альянса" с творчеством Daft Punk.

"Да, так как мы вернулись к звучанию "новой волны", то конечно порадуем пользователей новыми композициями, все наши песни объединят стиль 80-х, "новой волны"", —заявил Журавлев.

Напомним, в апреле, когда клавишник группы "Альянс" Олег Парастаев опубликовал на своем YouTube-канале первую версию клипа песни "На заре". Видео было снято в 1987 году.

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Видео:Группа АЛЬЯНС/YouTube