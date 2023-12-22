В гранд-отеле "Европа" прошёл модный показ

За один вечер было показано 74 модных образа.

Модный показ прошел в гранд-отеле "Европа" в Петербурге. На мероприятии были представлены коллекции итальянских брендов Fabiana Filippi, Peserico, Avant Toi, Ereda, Agnona, Zanellato, Henry Beguelin, Colombo и других на сезоны весна-лето 2024. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на организатор показа, сеть мультибрендовых магазинов "Кашемир и шёлк".

За один вечер было показано 74 модных образа. Кроме того, на мероприятии, которое посетило около 150 гостей, впервые был представлен мини-фильм, снятый в Бухаре. Гостям показа были продемонстрированы наряды из кашемира, шелка и льна в декорациях древнего восточного города.

В декабре состоялось открытие нового магазина сети мультибрендовых магазинов в Ташкенте. Поэтому следующей точкой для проведения модных мероприятий станет Узбекистан.

Ранее мы сообщили о том, что участники шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" поучаствовали в public-talk в Петербурге.

Фото: предоставлено организаторами