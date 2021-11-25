В гостиницах Петербурга номера подешевели на 8%

По итогам второго квартала на рынке Петербурга работают 415 отелей на 31 тыс. номеров — это на 4 % больше, чем в январе — марте 2022 года.

Гостиничный рынок Петербурга во втором квартале этого года зафиксировал массовое снижение цен. Отели категории "5 звезд" в апреле — июне подешевели на 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, "4 звезды" — на 12 %, "3 звезды" — на 13 %, согласно данным Becar Asset Managemeent.

Так, стоимость номеров составила составила 19,2 тыс., 7,1 тыс. рублей и 4,4 тыс. рублей соответственно. В среднем за год цены на отели снизились на 8 %. Отмечается, что отели отели "5 звезд" единственные показали прирост по сравнению с апрелем — июнем 2019 года — здесь цены выросли на 9 %. В остальных же сегментах падение составило от 7 % до 11 %.

По итогам второго квартала на рынке Петербурга работают 415 отелей на 31 тыс. номеров — это на 4 % больше, чем в январе — марте 2022 года. Увеличение числа действующих проектов произошло в связи с возобновлением работы отелей Sokos и открытием двух новых объектов — на 136 и на 49 номеров.

Ранее мы писали, что сеть Kempinski Hotels приняла решение уйти из Петербурга. На территории города находился всего 1 объект немецкой компании.

Фото: pexels