Сеть Kempinski Hotels приняла решение уйти из Петербурга

На территории города находился всего 1 объект немецкой компании.

С 5 июля 2022 года немецкая сеть отелей Kempinski Hotels сняла свое руководство со своего единственного объекта в Северной столице. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ-СПБ".

В связи с уходом бренда из РФ, гостиницу "Kempinski Мойка 22" переименовали в "Гранд отель Мойка, 22". Объект продолжает работать в штатном режиме, состав персонала не изменился. Опрошенные аналитики полагают, что решение нанесет бренду финансовый ущерб.

Напомним, бывшая "Kempinski Мойка 22" относится к отелям класса люкс и была открыта в Петербурге 2006 году. Всего Kempinski Hotels принадлежат 79 гостиниц в 34 странах.

Ранее мы сообщили о том, что финские отели Sokos в Петербурге выкупили российские инвесторы.

Фото: tripadvisor.ru