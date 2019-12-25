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Финские отели Sokos в Петербурге выкупили российские инвесторы
Сегодня, 13:29
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Финские отели Sokos в Петербурге выкупили российские инвесторы

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Права на учреждения перейдут новым владельцам с 30 июня.

Отели финского бренда Sokos в Петербурге приобрели российские инвесторы. Об этом сообщает РИа Новости со ссылкой на конгломерат SOK.

Права на владение всеми тремя отелями перейдет новым владельцам с 30 июня. После этого S Group прекратит гостиничный бизнес на территории РФ. 

Отмечается, что сделку заключили с частными инвесторами Александром Ермаковым и Юрией Шумаковым. Они являются представителями IT-сферы. После приобретения отелей им будет запрещено использование торговых марок S Group.

Ранее Эрмитаж попросил не приходить после 17:00 в день "Алых парусов".

Фото: ВКонтакте / pb_og_vas_hotels

Теги: бизнес, инвесторы, отели sokos, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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