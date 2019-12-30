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В Пушкине в городской больнице сменился главврач
Сегодня, 19:20
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В Пушкине в городской больнице сменился главврач

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В городской больнице №38 им. Н.А.Семашко в Пушкине сменился главный врач. В пятницу, 24 января, на должность назначили Александра Панфиленко, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга. 

Сотрудникам больницы нового гравврача представил первый запредседателя комитета Андрей Саран. 

Ранее Александр Панфиленко уже был главным врачом во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины с 2007 по 2010 год. Затем работал старшим научным сотрудником в Научном центре радиологии и хирургических технологий. С 2016 возглавлял Городской организационно-методический центр рентгенологии и радиации. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцев с подозрением на коронавирус выписывают из Боткинской больницы. 

Фото: gb38.ru

Теги: больница, главврач, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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