В Пушкине в городской больнице сменился главврач

В городской больнице №38 им. Н.А.Семашко в Пушкине сменился главный врач. В пятницу, 24 января, на должность назначили Александра Панфиленко, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.
Сотрудникам больницы нового гравврача представил первый запредседателя комитета Андрей Саран.
Ранее Александр Панфиленко уже был главным врачом во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины с 2007 по 2010 год. Затем работал старшим научным сотрудником в Научном центре радиологии и хирургических технологий. С 2016 возглавлял Городской организационно-методический центр рентгенологии и радиации.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцев с подозрением на коронавирус выписывают из Боткинской больницы.
Фото: gb38.ru
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