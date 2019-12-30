Петербуржцев с подозрением на коронавирус выписывают из Боткинской больницы

Диагноз не подтвердился.

Пациенты, которых недавно госпитализировали с подозрением на коронавирус, скоро отправятся домой. Их готовят к выписке. Об этом сообщил главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев.

Одного человека уже выписали, второго во второй половине дня тоже начнут готовить к выписке. Имена пациентов врач не назвал, сославшись на персональные данные.

Ранее двух пациентов госпитализировали из Пулково, их диагноз не подтвердился. Позже помощь понадобилась туристке из Китая, сейчас у неё уже нет температуры, подозрения на вирус не подтвердились.

Ранее у прилетевшего из Китая петербуржца выявили парагрипп третьего типа.