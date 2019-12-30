У прилетевшего из Китая петербуржца выявили парагрипп третьего типа

Сейчас он находится в инфекционной больнице имени Боткина.

Врачи инфекционной больницы имени Боткина диагностировали у прилетевшего из Китая в Петербург россиянина парагрипп третьего типа. Об этом сообщает комитет по здравоохранению города.

Молодого человека госпитализировали прямо из аэропорта Пулково с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Сейчас врачи проверяют его и еще двух человек на наличие китайского коронавируса. В лаборатории продолжается изучение их биоматериалов.

Вечером 22 января стало известно о госпитализации двух людей. Одного из них увезли в больницу из Пулково, второй – китайский студент – прилетел в город неделю назад. О третьей заболевшей, гражданке КНР, сообщили в четверг, 23 января. Ее госпитализировали с жалобами на повышенную температуру и признаки интоксикации организма. Экспресс-тест показал, что у китаянки грипп "А".

Ранее мы писали, что в Китае изолируют еще один город из-за коронавируса.