В Китае изолируют еще один город из-за коронавируса

С 24 января в Хуангане приостановят работу общественного транспорта, а также ж/д сообщение.

В Китае решили изолировать еще один город из-за распространения коронавируса 2019-nCoV. С 24 января в Хуангане приостановят работу общественного транспорта, а также ж/д сообщение. Об этом сообщают РИА Новости.

На время карантина в городе отменят все массово-развлекательные мероприятия, перестанет работать центральный рынок. Местные власти рекомендуют жителям не покидать Хуанган без особой необходимости.

На въезде и выезде из города будут проводить тщательную эпидемиологическую проверку. Всех людей с повышенной температурой незамедлительно доставят в медучреждения.

Накануне аналогичные меры ввели в Ухане, где расположен оптовый рынок с морепродуктами. По предварительным данным, именно там зафиксировали очаг возникновения и распространения 2019-nCoV.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения китайские власти сообщили в конце декабря. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Среди симптомов – повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка. По последним данным, от вируса умерли 17 человек, число заболевших превысило 600.

Стоит отметить, что вирус распространился за пределы КНР. Случаи заражения были зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.

Ранее ученые назвали возможных переносчиков нового коронавируса.