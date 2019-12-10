В городских парках высадят более 77 тысяч саженцев

Кустарники и деревья планируют высадить за текущий год.

В текущем 2021 году в Петербурге высадят 11 тысяч деревьев и 66 тысяч кустарников, рассказали в пресс-службе вице-губернатора Николая Бондаренко.

Кроме этого, в рамках компенсационного озеленения, специалисты высадят почти пять миллионов цветущих растений. Садовники Петербурга готовятся к весеннему сезону: в теплицах выращивают рассаду цветов, а первые посадки планируют в апреле с учетом погодных условий. Отметим, что садово-парковые предприятия ухаживают за растениями в 89 парках, в 137 садах, в 1720 скверах, на 119 бульварах и на 1000 объектах уличного озеленения.

Ранее мы писали, что петербуржцы делятся фотографиями заснеженного города.

Фото: Piter.TV