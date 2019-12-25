Петербуржцы делятся фотографиями заснеженного города

Ночью 9 февраля столбики термометров опустились до -17 градусов, под утро прошел небольшой снег.

Петербуржцы в социальных сетях делятся фотографиями города, который 9 февраля стал выглядеть прямо как в сказке о Снежной королеве.

Ночью 9 февраля столбики термометров опустились до -17 градусов, под утро прошел небольшой снег. Благодаря такой погоде Петербург и стал сказочным.

Почти все деревья сегодня утром и днем были покрыты инеем, каждая веточка украшена белоснежными узорами. А когда вышло солнце, снег засиял всеми возможными красками.

Изморозь и небольшой снег ожидаются в Петербурге 10 февраля.

Фото: Piter.tv; Instagram/ @sergeibock; Instagram/ @swetlanawwedenskaj; Instagram/ @olga_dancequeen; Instagram/ @juliababush; Instagram/ @sunpietari