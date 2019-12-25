В городе продадут госимущество на 800 миллионов

До конца месяца пройдут аукционы по 24 объектам на 209,5 миллионов рублей.

Комитет имущественных отношений (КИО) возобновил торги по продаже городского недвижимого имущества, сообщила пресс-служба ведомства.

На прошлой неделе реализовали два лота 23,7 миллионов рублей: объект культурного наследия регионального значения "Удельное земледельческое училище" с территорией и парком общей площадью, а также здание с участком площадью около 10 соток в поселке Песочный. С молотка уйдут мансардное помещение, подвалы, чердаки, пакет акций ПАО "Банк "Санкт-Петербург".

В мае и июне также пройдут торги 15 лотов СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" на сумму свыше 460 миллионов рублей. Помимо этого объявлена продажа 10 лотов, состоящих из жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга на общую сумму 405,32 миллионов рублей.

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