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В городе появился стрит-арт "Цирк с сохранением зарплаты"
Сегодня, 17:16
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Arinablinova

В городе появился стрит-арт "Цирк с сохранением зарплаты"

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Авторство принадлежит Loketski.

В субботу, 9 мая, Петербургский стрит-арт художник Loketski  выложил в своем Instagram-аккаунте пост и рассказал о новом стрит-арте "Цирк с сохранением зарплаты". Работу художника заметили на углу улицы Николая Рубцова и улицы Валерия Гаврилина.

Автор подчеркнул, что для создания работы использовалась реальная афиша кочующего шапито с анонсом несостоявшихся гастролей.

"Зарплата за апрель - сосите карамель"

Отметил в комментарии к записи Loketski

Ранее мы писали, что в Парголово установили памятник 207-ой поправке в Конституцию.

Фото: Loketski / instagram

Теги: loketski, стрит-арт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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