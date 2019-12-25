В городе появился стрит-арт "Цирк с сохранением зарплаты"

Авторство принадлежит Loketski.

В субботу, 9 мая, Петербургский стрит-арт художник Loketski выложил в своем Instagram-аккаунте пост и рассказал о новом стрит-арте "Цирк с сохранением зарплаты". Работу художника заметили на углу улицы Николая Рубцова и улицы Валерия Гаврилина.

Автор подчеркнул, что для создания работы использовалась реальная афиша кочующего шапито с анонсом несостоявшихся гастролей.

"Зарплата за апрель - сосите карамель" Отметил в комментарии к записи Loketski

Ранее мы писали, что в Парголово установили памятник 207-ой поправке в Конституцию.

Фото: Loketski / instagram