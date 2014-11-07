В городе появился новый стрит-арт от команды Urbancode

Инсталляция из зеркальной бумаги носит название "Глубина резкости".

Команда стрит-художников Urbancode выложила в своём инстаграм-аккаунте новую работу, которая в этот раз расположилась на Васильевском острове. Свою работу они назвали "Глубина резкости" – расположенный на фасаде здания прямоугольный лист из зеркальной бумаги, отражение в котором не даёт разглядеть очертания смотрящего в него и остального вокруг.

Авторы описали свою работу следующими словами:

Попытка добиться ясности — нащупать то, что имеет твёрдые очертания. Попытка самому стать этой ясностью — приблизиться и обозначить, вот я здесь и именно такой команда Urbancode

Художники начали заниматься стрит-артом с мая 2021 года, из общения с ними мы узнали, что идея их проектов заключается в диалоге со зрителем через звуки. Один из таких проектов это наклейки птиц и qr-кодами с их пением. Прочитать полное интервью с командой Urbancode вы можете у нас на сайте.

Фото: Instagram / @_urban_code_