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В городе появился новый стрит-арт от команды Urbancode
Вчера, 22:07
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В городе появился новый стрит-арт от команды Urbancode

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Инсталляция из зеркальной бумаги носит название "Глубина резкости".

Команда стрит-художников Urbancode выложила в своём инстаграм-аккаунте новую работу, которая в этот раз расположилась на Васильевском острове. Свою работу они назвали "Глубина резкости" – расположенный на фасаде здания  прямоугольный лист из зеркальной бумаги, отражение в котором не даёт разглядеть очертания смотрящего в него и остального вокруг.

Авторы описали свою работу следующими словами:

Попытка добиться ясности — нащупать то, что имеет твёрдые очертания. Попытка самому стать этой ясностью — приблизиться и обозначить, вот я здесь и именно такой

команда Urbancode

Художники начали заниматься стрит-артом с мая 2021 года, из общения с ними мы узнали, что идея их проектов заключается в диалоге со зрителем через звуки. Один из таких проектов это наклейки птиц и qr-кодами с их пением. Прочитать полное интервью с командой Urbancode вы можете у нас на сайте.

Фото: Instagram / @_urban_code_

Теги: urbancode, стрит-арт
Категории: Стрит-арт Петербурга: лица, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ширяева матрёна
Вчера 23:34

Народ теперь можно не платить за парковку и попадать бесплатно туда, где нужно платить или туда, где въезд априори простым смертным запрещен. Вы экономите деньги, время и нервы. вот ----- https://s4.lv/unigate

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