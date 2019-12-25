Команда Urbancode: "Стрит-арт – это эмоциональные точки на карте, делающие город живым организмом"

В новой серии проекта "Стрит-арт Петербурга: лица" Piter.TV беседует с авторами птичьих наклеек и часов на набережных.

Этим уличным творцам неинтересны краска и тэги, зато интересны птицы и легкость исполнения арт-объекта: нашим новым героям рубрики "Стрит-арт Петербурга: лица" хватает пары секунд, чтобы где-то на стене появилась зашифрованная птичья трель. И чуть больше пары минут, чтобы под шум воды у набережной или в тишине переулка затикали настоящие часы. У нарисованных на наклейках кукушки, зарянки, иволги, грача, клеста, варакушки всегда хватит времени переброситься со случайным прохожим парой присвистов и чириканьем, а внезапные часы подскажут время или что-нибудь поважнее.

Piter.TV поговорил с Urbancodе о том, почему стрит-арт нужен городу, чем хорошо удивление часам и как наклейки с птицами помогают перенестись в лес посреди улиц.

PTV: Urbancodе – это один человек или целая команда? Расскажите, как и когда родился проект и что за люди в нем участвуют.

Urbancode как проект появился в мае этого года. Сейчас это команда из двух человек, хотя начинали в большем составе. В "Голосах птиц" также участвовало почти 30 иллюстраторов, которые откликнулись на приглашение порисовать птиц.

PTV: Называете ли вы себя уличными художниками или это какой-то другой формат творчества?

Сложно сказать. Формально, мы работаем на улице и работаем в сфере искусства, исходя из этого мы уличные художники. Но мы не хотели бы закреплять за собой этот статус навечно, это сильно сузит рамки поиска новых идей.

PTV: Ваша фишка – наклейки с птицами и QR-кодом, сканируя который можно прослушать трель той или иной птицы. Как родилась идея сделать такой легкий образовательный стрит-арт?

Сначала возникла идея сделать интерактивный городской проект, где центром взаимодействия будет звук. Мы начали искать сюжет и быстро пришли к идее птичьих голосов. В качестве "героев" мы выбрали птиц Ленобласти. Получилась тройная связка – лес, город, диджитал. Прохожий переходит из улицы в цифровую среду, но эмоционально попадает в лес.

PTV: Почему популярным рисункам краской, тэгам, маленьким арт-объектам, как у других уличных художников, вы предпочли наклейки, которые многие принимают за рекламу?

В "Голосах птиц" нам хотелось прямого взаимодействия со зрителем, и в данной случае наклейки с кодом показались максимально удобным форматом. Мы сознательно не ставили своей целью мимикрировать под стрит-арт, поэтому сделали стикеры максимально простыми – только иллюстрации и текст. Если кто-то видит в них рекламу — это вопрос восприятия.

PTV: Что для вас стрит-арт в целом?

Стрит-арт в нашем представлении – это альтернативный рисунок города, в котором отражается его внутренняя жизнь. Это то, что рождает общий дискурс. А еще это эмоциональные точки на карте, делающие город не функциональным пространством, а живым и многослойным организмом. Стрит-арт – это хорошо (улыбаются).

PTV: В комментариях под вашими фотографиями в соцсетях много недовольства тем, что наклейки с птицами зачастую появляются рядом с другими уличными работами и как бы паразитируют. Что вы можете сказать на это?

Мы столкнулись с недовольством только двух людей, возможно их было и больше, но до нас не долетело.

Как было сказано до этого, мы считаем город живым организмом и то, что в нем рождаются конфликты – это нормально. В какой-то момент нам показалось интересным клеить стикеры рядом с чужими работами, в этом мы видели диалог с другими художниками и в целом с городом. Но когда пошли гневные комментарии, мы увидели, что не все разделяют наше воодушевление по поводу диалога, и отказались от этой практики.

PTV: Вы сами стремитесь закрепиться в числе уличных творцов Петербурга или преследуете какую-то иную цель?

Нам интересен диалог со зрителем, поэтому мы называем все свои проекты экстравертными. Принципиального значения не имеет, будут ли следующие работы на улице или в помещениях, главное – вовлечение и попытка создания чего-то доселе несуществовавшего.

PTV: Второй проект с часами в "тайниках времени" вы назвали коротким и стихийным. Что натолкнуло на мысль сделать всем привычное время немного видимым и ощутимым?

Поговорить о времени хотелось давно, но внезапно возникла идея как именно это можно сделать. Началось с мысли развесить часы, а вслед появился являющийся ядром проекта сюрреалистичный рассказ про сложности восприятия времени.

Есть явления материального мира, которые таят неизменную притягательность и одно из таких явлений – часы. Они отвечают нам на одни вопросы, но оставляют открытыми другие. А ещё они просто красивы. И да, все рабочие.

В городе появились места, где время течет по своим законам. Оно может отставать от общего или спешить, оно может вообще стоять. Что нужно сделать, чтобы попасть в эту временную дыру? Просто увидеть часы, посмотреть на время и все! цитата из Instagram _urban_code_

PTV: Не все горожане знают про ваш инстаграм и не читают части истории о времени, но на сами часы могут наткнуться и удивиться. Как вы считаете, важно ли разъяснять уличные работы случайному зрителю?

Нам кажется, что удивление – важный момент взаимодействия жителей с городом. Нам самим нравится удивляться работам, на которые мы натыкаемся, и их осмыслять. Поэтому хотелось бы, чтобы случайный прохожий удивился висящим не к месту часам и принял их как факт – в и без того странном городе появилось на одну странность больше (улыбаются).

В целом, нам нравится тенденция сближения стрит-арта с горожанами через институции, которые взяли на себя роль проводника, освещающего работы художников и их значение для города. Но часы пусть оставляют пространство для диалога, им некая недосказанность только к лицу.

PTV: Зачем Петербургу ваши работы на улице?

Нам хотелось бы сблизить город с теми людьми, которые в нем живут, добавить в среду элементов взаимодействия и небольших эмоциональных всплесков. Городу нужны маленькие парадоксы, чтобы он был не только функциональным пространством. Тогда в нем захочется гулять, заново открывать для себя давно знакомые места, как-то обдумывать увиденное.

В идеале, хотелось бы, чтобы человек не чувствовал себя в городе одиноким, надеемся, наши работы этому способствуют.

PTV: Может ли существовать симбиоз между уличными работами и городом, нужен ли он вообще?

Какой-то странный симбиоз уже сложился: одни рисуют, другие закрашивают, на этом месте тут же рисуют третьи, а четвёртые сочувствуют или возмущаются. Идеальной гармонии, когда всем хорошо, тут не добиться, так как город – это сообщество миллионов людей с разным видением. Если город будет превращаться во все более дружелюбное и безопасное пространство, в котором всем будет хотеться проводить как можно больше времени на улице, то и стрит-арт в него будет встроен органично.

PTV: Поделитесь своими планами: ожидаются новые образовательные выпуски-наклейки или что-то похожее на историю с часами? Какие форматы будете покорять?

У нас есть ряд тем, которые хотелось бы раскрыть. Но сами проекты рождаются спонтанно, и мы почти сразу берёмся их реализовывать, если понимаем, что они нам под силу. Формат идёт вслед за идеей, поэтому принципиального значения не имеет.

Уличный художник VREZZKA: "Стрит-арт подобен громкой фразе, брошенной в толпе".

Фото: _urban_code_ / Instagram