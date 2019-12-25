Уличный художник VREZZKA: "Стрит-арт подобен громкой фразе, брошенной в толпе"

Piter.TV изучает творчество нового заметного персонажа петербургского стрит-арта.

С июля 2020 года за петербуржцами началась слежка. Из закутков дворов, с оборотов дорожных знаков и просто с высоты на стенах за ними смотрели глаза. На этой ноте начинающегося триллера можно притормозить: шпионов и камер в этих местах не прибавилось – просто узнаваемый взгляд президента Владимира Путина, перенесенного на бумагу в черно-белом цвете, попадался в самых разных районах города.

Автором простых, но весьма заметных работ оказался анонимный художник, подписывающийся как VREZZKA. Piter.TV решил внимательно рассмотреть несколько его работ и поделиться наблюдениями.

Художник ненавязчиво врезается в спокойное городское пространство своими картинками. Те работы, что помельче, подстраиваются под тени калитки, под лицо артиста на афише и полукруглые камни-ограждения для автомобилей. Большие не стесняются занимать место на стенах и асфальте. Ассортимент "персонажей" у "Вреззки" поначалу был невелик: взгляд президента да Павел Сатаненко в образе священника, придумавший и запустивший на YouTube песню из четырех слов про Господа. В конце июля добавились еще и черные вороны, персонажи со старинных картин вроде фермеров с "Американской готики", Прозерпины и Женщины-летучей мыши авторства Альбера Жозеф Пено. В том же творческом винегрете единожды показывались губернатор Беглов, омоновец из Беларуси, актер Алексей Смирнов и даже спящий на улице бродяга.

Смирнов на стене Лиговского проспекта сыграл сам проспект, затравленный цветными непристойными объявлениями. VREZZKA отмечает, что возмущение актера остается немым из-за обилия приглашений на отдых с "девочками". Среди подобных листовок позднее появился и Александр Беглов, которому художник пожелал поскорее найти "любовь" среди тысяч расклеенных по городу. Вдруг после этого Петербург очистится? Ворон в работах "Врезки" словно актер из театра одного актера: он и динозавр с вороньей головой, и трехглавая птица, и древнеегипетский бог, он внезапно получает руки с самурайским мечом и пересаживается на самолет, "взлетая" повыше на стене. Недавней (и наверняка не последней) ролью ворона стал пророк, сидящий на коленях у Летающего Макаронного монстра. Картинка за картинкой VREZZKA язвит коммунальщикам: ворон каждый раз перерождается после смерти-закраски.

"Вреззка" реагирует и на политические события, иначе откуда бы взялись глаза Путина после голосования по поправкам к Конституции и белорусский омоновец. Несколько раз художник устраивает перформансы и приглашает к участию голубей: птицы искусно склевывают пшено с одним рисунком и оголяют второй слой-задумку.

Из Актуального можно выделить работы, посвящённые событиям в Беларуси, высмеивающие действующий режим. Либо это работы, направленные на привлечение внимания к расклейщикам объявлений проституток, которые заполонили улицы города. А вот работа с вороном, который воскрешает в новом теле после каждого уничтожения можно отнести к "вневременному" направлению – отсылка к колесу Сансары в буддизме. Ворон сменил уже восемь воплощений на одном и том же месте. Осталось последнее девятое воплощение и мы больше не будем злить местный ЖЭУ. подтверждает наши наблюдения сам VREZZKA

Неспроста именно ворон, а не человек или какой-то еще персонаж становится многоликим, воскресает и снова умирает на бумажных работах VREZZKA. Художник сравнивает уличное пространство с бескрайним небом, а стрит-арт деятелей – с вольными птицами.

Кажется, что от "Вреззки" не укрывается ни одна городская проблема: пока готовился этот материал, художник успел сделать работу о начальнике ГАТИ Олеге Зотове. В описании к новому арту VREZZKA критикует чрезмерную любовь структуры к штрафам за грязные фасады: трансформаторным будкам "Ленэнерго" также грозят крупные суммы, если с них не уберут масштабные портреты Зины Портновой и Сергея Бодрова. В комментариях к посту художника в Instagram мысль поддерживают и горожане. На похожий отклик "Вреззка" рассчитывает и от уличных зрителей работы.

Улица в отличие от галереи или музея – всегда открытый диалог со зрителем 24/7. Задача стрит-арта – что-то сказать, пусть даже парочке человек, но не висеть вечно, для вечных тем есть музей. Стрит-арт подобен громкой фразе, брошенной в толпе прохожих: сто человек ее не заметят, но двое-трое обязательно услышат. говорит художник

Совсем недавно мы беседовали с художником zhenya_ape, прячущим по всему Петербургу обезьянок. Кстати, VREZZKA дополнил одну из работ zhenya_ape своим спящим бродягой: бомж появился под баннером "В диапазоне между отчаянием и надеждой".

Фото: vrezzka / Instagram