Рыбалка в Отрадном закончилась убийством пенсионера

Мужчины не поделили место для рыбной ловли.

Следствие задержало 24-летнего мужчину, виновного в гибели человека. Предположительно, он зарезал пожилого мужчину из-за споров о месте рыбалки. Об этом сообщил СУ СК России по Ленинградской области.

По данным следствия, днём 25 июня молодой мужчина приехал в город Отрадное 47 региона к реке Тосна, где встретил двух местных жителей. Спор разгорелся из-за желания подозреваемого ловить рыбу рядом с домом потерпевшего. В ходе перепалки 68-летний мужчина получил не менее двух ножевых ударов в шею и скончался на месте.

Подозреваемого задержали на месте происшествия и допросили в СК. Сейчас следствие решает вопрос о выборе наказания и предъявлении обвинения.

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Фото: Официальная страница СУ СК России по Ленинградской области / "ВКонтакте"