В городе Камызяк Астраханской области в одном из домов взорвался газ

В МЧС рассказали об одном пострадавшем.

В городе Камызяк в Камызякском районе Астраханской области в одном из домов взорвался газ. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы экстренного ведомства по региону. На данный момент известно, что есть пострадавшие. Специалисты отметили, что следует говорить о "нарушении целостности газового оборудования", которое зафиксировано на пятом этаже многоэтажного жилого здания в городе. Об инциденте сотрудников ГУ МЧС уведомили в 03:52 утра по местному времени (в 02:52 утра 3 декабря по времени Москвы). Бригада была вызвана по адресу улица Максима Горького, дом 95, квартира. На пострадавшей локации работали три единицы техники ведомства и 10 человек личного состава.

На ЦОВ-112 поступило сообщение о нарушении целостности газового оборудования в квартире на пятом этаже жилого дома. Горение отсутствует. Производилась эвакуация из здания. Есть пострадавшие. пресс-служба ГУ МЧС по региону

После чрезвычайной ситуации в доме в астраханскую Александро-Мариинскую клиническую больницу врачи госпитализировали мужчину 1977 года рождения. На месте происшествия спасатели эвакуировали жильцов трех подъездов. В общей сложности речь идет о 114 людях.

Пожар произошел на Микояновском мясокомбинате в Москве.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

