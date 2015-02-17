Пожар произошел на Микояновском мясокомбинате в Москве

Спасатели эвакуировали из помещения 12 человек.

На Микояновском мясокомбинате вечером 2 декабря в Москве произошел пожар. Сведения о возгорании экстренным службам поступили в 21:16 часов по местному времени. Бригада была отправлена по адресу улица Талалихина, дом 41. Очевидцы уточнили, что огонь распространился по крыше здания. В настоящее время пожар локализован. По предварительным сведениям, никто не пострадал. Спасатели смогли вывести из помещения 12 человек, которые являются работниками склада. Ликвидировали огонь специалисты по второму из пяти рангов сложности.

По прибытии, было установлено, что происходит возгорание кровли производственно-складского здания на территории Микояновского мясокомбината пресс-слкжба ГУ МЧС по региону

В настоящее время угрозы распространения огня на складе нет, обстановка на месте сложилась спокойная, поэтому к работам не будет привлечена специальная авиация. В тушении задействованы более 100 человек личного состава и 30 единиц техники. Сотрудники из столичного управления Роспотребнадзора взяли с места инцидента пробы воздуха на загрязнение. Эти образцы будут направлены в лабораторию.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы

