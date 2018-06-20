Для этого комитет по благоустройству разместил у себя на сайте опрос, в котором могут принять участие все горожане.

В понедельник, 22 апреля, стало известно о том, что в городе на Неве проводят опрос о качестве уборки. Об этом сообщает Смольный.

Так, комитет по благоустройству разместил у себя на сайте опрос, в котором могут принять участие все горожане. Оценить качество услуг можно будет до 12 мая.

Напомним, что больше всего горожан вышло на субботник в Московском, Калининском и Красносельском районах. Всего работа была организована на 857 адресах.

Были задействованы более 600 единиц техники и свыше тысячи специалистов ручной уборки. Дорожники работали на 228 магистралях.

В садах и парках работали 350 единиц техники и почти две тысячи сотрудников. В общей сложности высадили почти 300 деревьев и 500 кустарников. В этот день, 20 апреля в Петербурге прошло 267 культурно-массовых, просветительских и экологических акций.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге охранник института ударил об пол беременную кошку

Фото: Комитет по благоустройству