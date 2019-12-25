В Пулково прибудут вывозные рейсы из Бангкока, Пхукета и Ташкента

Также завтра прибудет рейс из Франкфурта-на-Майне.

Минкомсвязь РФ опубликовало новый график вывозных рейсов с 19 по 30 июня. Среди перелетов есть несколько направлений Петербурга.

Первый вывозной рейс прибудет уже завтра, 19 июня, в Северную столицу прибудет самолет из Франкфурта-на-Майне, потом этот же самолет после Петербурга направится в Москву.

В понедельник, 22 июня, будет сразу два вывозных рейса: Пхукет – Новосибирск – Москва – Санкт-Петербург и Бангкок – Новосибирск – Москва – Санкт-Петербург. Первый рейс прибудет в Петербург в 20:00, второй – в 23:30.

Во вторник, 23 июня, в Петербург через Москву прибудет вывозной рейс из Ташкента. Уже 26 июня будет выполнен прямой вывозной рейс из Бишкека в Петербург.

Летом из Петербурга в три города Югры будут летать прямые рейсы.

Фото: Piter.TV