В горевшей "Невской мануфактуре" помещения снимали 25 предпринимателей

Огонь охватил шесть этажей.

В понедельник, 12 апреля, произошел пожар в здании фабрики "Невской мануфактуры", где помещения снимали 25 арендаторов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Предприниматели производили мебель и резиновые лодки, занимались полиграфией, хранением пластиковых и текстильных изделий.

Горели все шесть этажей. Отметим, что здание возвели 160 лет назад – в 1861 году. Пожар на площади 10 тысяч квадратных метрах удалось локализовать к половине одиннадцатого часа вечера. В 23:27 ранг пожара был понижен до номера 3. В десять часов утра во вторник работы по проливке и разбору конструкций еще продолжались.

По данным министерства здравоохранения, пять человек пострадали, один погиб.

Пожар на "Невской Мануфактуре": взгляд Piter.TV изнутри.

Фото: Piter.TV