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В горах возле Сочи заблудился тренер с 9 несовершеннолетними
Сегодня, 10:42
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MShaffter

В горах возле Сочи заблудился тренер с 9 несовершеннолетними

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Спасатели нашли заблудившихся детей и их наставника.

В Сочи спасли заблудившихся в горах детей.

ТАСС со ссылкой МЧС России по городу Сочи сообщает, что накануне около 8 часов вечера к МЧС поступил сигнал, что в горной лесистой местности заблудилась группа туристов из одного взрослого и 9 детей. Туристы заблудились при переходе из села Ореховка в Солох-Аул. 

У группы была мобильная связь, но точных координат они своих не знали. На поиски выдвинулась группа спасателей, которая нашла детей и вывела их в город. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Уточняется, что группа не была зарегистрирована по всем правилам.

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Фото:pixabay

Теги: заблудились в горах, новости краснодарского края, новости кубани, пропали дети
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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