Площадь пожаров в Воронежской области выросла до более 200 га

Решается вопрос о применении авиации для борьбы с лесными пожарами.

В Воронежской области, несмотря на все усилия, площадь лесных пожаров увеличилась почти вдвое.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Воронежской области сообщает, что в регионе продолжается борьба с лесными пожарами. В Рамонском районе два очага площадью 75 га локализованы. В Борисоглебском районе пожар на площади 130 га продолжает гореть.

На помощь пожарным региона прибыли спасатели и пожарные Липецкого и Тульского управлений МЧС. Сейчас на ликвидацию природных пожаров в Воронежской области привлечено 306 человек и 98 единиц техники. Решается вопрос о применении авиации.

Руководитель пресс-службы МЧС России по Воронежской области Сергей Хренов обратился через соцсети к населению для поисков добровольцев для тушения пожаров. Так как, по его словам, ситуация в районе довольно сложная, которая может усложниться надвигающимся штормовым ветром с порывами до 18 метров в секунду.

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