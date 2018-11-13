В Голландии во время стрельбы на трамвайной остановке погиб человек

Правоохранители заявили, что произошедшая стрельба могла иметь террористический мотив.

В голландском городе Утрехт неизвестный открыл стрельбу в районе трамвайной остановки. Один человек погиб, несколько получили тяжелые ранения. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел 24 октября в 10:45 по местному времени. Площадь закрыта, правоохранительные органы устанавливают личность стрелявшего и детали произошедшего.

По словам очевидцев, мужчина начал неожиданно стрелять вокруг себя, а рядом с ним на земле лежала женщина и повторяла: "Я этого не делала".

Правоохранители заявили, что произошедшая стрельба могла иметь террористический мотив.

Ранее на Piter.TV: Число жертв стрелка в Новой Зеландии возросло до 49. Стрелок задержан

Фото и видео: nos.nl