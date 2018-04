В Нидерландах колокола собора исполнили хиты DJ Avicii

Звонарь Мальгоша Фибих ранее звонила в память о Честере Беннингтоне и о Дэвиде Боуи.

В минувшую субботу в Нидерландах почтили память DJ Avicii Тима Берглинга, который накануне ушел из жизни на 28 году. В самом высоком здании города Утрехт в башне Домского собора на колоколах сыграли отрывки из песен музыканта.

Как рассказывает Medusa, звонарем в соборе работает 44-летняя Мальгоша Фибих. Уроженка Польши не раз становилась победительницей конкурсов звонарей. Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда в колокольном звоне из башни раздаются мировые хиты. 21 апреля Фибих сыграла в память Avicii три его композиции: "Wake Me Up", "Hey Brother" и "Without You".

Ранее Мальгоша Фибих звонила в честь солиста Linkin Park Честера Беннингтона, а два года назад почтила таким образом память Дэвида Боуи. В 2014 году вместе с двумя пианистами женщина исполнила целый концерт из хитов культовой группы АВВА.

Ранее Piter.tv писал о кончине Тима Берглинга: "Музыка это то - ради чего я живу": Шведский DJ Avicii умер в возрасте 28 лет. Полиция не обнаружила на теле музыканта следов насильственной смерти. Стол раннюю смерть диджея связывают с его проблемами со здоровьем. Avicii страдал острым панкреатитом, а также ему удалили желчный пузырь. Он несколько раз делал перерывы в карьере, чтобы наладить здоровье в 2012 , 2014 и 2016 году.

Видео: Youube / cloudeddworld