"Музыка это то - ради чего я живу": Шведский DJ Avicii умер в возрасте 28 лет

Ди-джей скончался в городе Оман.

Сегодня, 20 апреля, в городе Оман, Маскат скончался популярный диджей из Швеции в возрасте 28 лет. Об этом сообщает Variety.

Художник, ди-джей и продюсер Тим Берлинг (известен как Avicii), умер сегодня днем, 20 апреля ​​в Омане. Об этом заявил его представитель. Ему было 28 лет.

С глубокой скорбью мы объявляем о потере Тима Берглинга, также известного как Avicii. Он был найден мертвым в Маскате (Оман) в эту пятницу днем ​​по местному времени, 20 апреля. Семья опустошена, и мы просим всех уважать их желание быть наедине в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет. Гласит сообщение представителя

Avicii стал невероятно популярным после его хит-трека Levels, который он выпустил в 2011 году. Также в 2013-ом году он выпустил целых 3 хит песен - Wake Me Up, You Make Me и Hey Brother. Пиком популярности Avicii считается именно этот период, когда все три сингла уверенно занимали первые места чартов разных стран.

В 2012 году был номинирован на премию "Грэмми" в номинации "Лучшая танцевальная музыка" за песню Sunshine, которую он написал совместно с французским диджеем David Guetta. А в 2013 году он также был номинирован на премию "Грэмми" в номинации "Лучшая танцевальная музыка" за трек Levels.

Видео: YouTube / Avicii

Фото: Instagram / Avicii