Начинающий диджей погиб от удара током в Ленобласти

Тело семиклассника нашли Доме культуры поселка Важины.

В Подпорожском районе Ленобласти подросток погиб от удара током. Об этом стало известно Piter.TV.

Тело семиклассника нашли Доме культуры поселка Важины. Мальчик учился диджеингу и готовился к дискотеке. Судмедэксперт предположил, что смерть подростка наступила от поражения электрическим током. На запястье мальчика был след от ожога. Предполагается, что, поднимаясь на второй этаж, подросток схватился рукой за металлическую трубу, ведущую к батарее, и получил удар током от свисавшего кабеля.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее в Ленобласти женщина получила ожог из-за вылитой с балкона жидкости.

Фото: Piter.TV