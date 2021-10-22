Известный диджей Окенфолд шоу в Петербурге в рамках сентябрьского тура

Объявлены даты концертов Пола Окенфолда в России.

Английский диджей Пол Окенфолд объявил о серии концертов в России, которые пройдут в сентябре. В рамках тура артист выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Концерт в Санкт-Петербурге запланирован на 12 сентября и состоится в клубе Base. Организацией гастролей занимается компания Say Agency.

Артист сообщил, что у него сохранилось много теплых воспоминаний о России. Он отметил, что ранее уже приезжал с турами, участвовал в шоу Мадонна и посещал Чемпионат мира по футболу 2018. По его словам, он соскучился по поклонникам, архитектуре, культуре и национальной кухне страны.

Пол Окенфолд считается одним из самых востребованных и высокооплачиваемых диджеев в мире. Он является трехкратным номинантом премии Грэмми, а также работает как продюсер, сценарист и актер. В 1998 и 1999 годах журнал DJ Magazine дважды признавал его лучшим диджеем мира.

Ранее сообщалось, что концерт Settlers пройдет 21 апреля в "Космонавте" и стартует в 20:00. Для гостей старше 16 лет.

