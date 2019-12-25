Александр Кержаков представил свою версию обложки на песню Моби

Slipping Away - один из известных хитов диджея.

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кержаков выложил в Instagram свой вариант обложки на песню Slipping Away американского диджея Моби.

На фотографии бывший футболист стоит наверху детской горки. Его вариант практически совпадает с оригинальной версией обложки музыканта, но вместо скамеек и стола на заднем фоне расположена беседка. Пользователи в комментариях к фотографии спрашивают у Кержакова, есть ли у него дома бассейн, чтобы сделать обложку альбома Nevermind группы Nirvana.

Сейчас очень много таких "slipping away". По возможности #ОставайтесьДома Александр Кержаков, экс-футболист "Зенита"

Slipping Away - песня диджея Моби из альбома Hotel, написанная в 2005 году. Это один из самых узнаваемых синглов музыканта, который он также исполнил совместно с французской певицей Милен Фармер.

Ранее Александр Кержаков представил варианты обложек групп The Beatles, Queen и Oasis. Последняя работа футболиста была посвящена рэперу Эминему.

Фото: Instagram / @a.kerzhakov11, decks.de