Александр Кержаков представил свою версию обложки на песню Эминема

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кержаков выложил в Instagram свой вариант обложки на песню Cleanin" Out My Closet американского рэпера Эминема.

На фотографии его сын, Игорь, сидит на полу в той же позе, что и музыкант в оригинале обложки, но на заднем фоне вместо двери стоит открытый холодильник. Большинство подписчиков снова оценили новую идею бывшего футболиста и хотят выяснить, что он сделает в следующий раз.

"Cleaning out my fridge" - написал Кержаков.

Cleanin" Out My Closet - песня рэпера Эминема из альбома The Eminem Show, написанная в 2002 году. Она посвящена его детству и сложным отношениям с родителями. Видеоклип на песню набрал около 275 миллионов просмотров на YouTube.

Ранее Александр Кержаков представили варианты обложек групп The Beatles, Queen и Oasis.

Фото: Instagram / @a.kerzhakov11, Википедия