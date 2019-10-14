Американский диджей Spiccoli умер в 31 год

Причина смерти Куинна Коулмана не раскрывается.

Диджей Куинн Коулман умер в 31 год. Об этом сообщили журналисты из Variety со ссылкой на родственников музыканта. Артист был известен поклонникам под псевдонимом DJ Spiccoli. Причина смерти американца не уточняется.

Напомним, что DJ Spiccoli сотрудничал с музыкальным лейблом Capitol Record. Президент компании Джефф Вон заявил, что бывшие коллеги Коулмана "опустошены новостью о его безвременной кончине".

Мы будем сильно скучать по нему. Приносим наши глубочайшие сожаления семье Куинна и его близким в это крайне трудное время Джефф Вон, президент Capitol Record

Умер актер из "Звездного пути" Бен Кросс.

Фото: kennybeats

