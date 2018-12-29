Диспетчера "Теплосети" обвинили в гибели парней в антикафе на Измайловском

Молодые люди сварились в подвале заживо.

Диспетчера "Теплосети" обвинили в гибели двух молодых парней, которые сварились заживо при прорыве трубы на Измайловском проспекте. Напомним, трагедия случилась 28 сентября 2018 года в антикафе "типичный Питер".

36-летнего старшего диспетчера компании ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обвиняют по статье "Причинение смерти по неосторожности". Его отпустили под подписку о невыезде. По версии следствия, инцидент произошел из-за халатного отношения диспетчера к своим профессиональным обязанностям.

В результате прорыва трубы с горячей водой погибли два 20-летних человека. Кипяток хлынул в подвальное помещение, где отдыхали парни, и нанес многочисленные ожоги, несовместимые с жизнью. Молодые люди сварились в кафе заживо.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в ЖКХ назвали возможную причину прорыва трубы на Измайловском проспекте.

Видео: Piter.TV