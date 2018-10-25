В ЖКХ назвали возможную причину прорыва трубы на Измайловском проспекте

В результате прорыва трубы с горячей водой от ожогов скончались два молодых человека, находившихся внутри здания.

В ходе рабочего визита в Свердловкую область гендир Фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цицин рассказао журналистам, что причиной трагедии в антикафе на Измайловском проспекте стал износ труб.

Это техногенные ситуации. Почему это произошло — это другой вопрос. Скорее всего, изношены сети. В Петербурге сеть достаточно изношена. передают слова чиновника РИА Новости

Напомним, что трагедия случилась 28 сентября в антикафе "Типичный Питер" в Адмиралтейском районе. В результате прорыва трубы с горячей водой от ожогов скончались два молодых человека, находившихся внутри здания. По официальной версии событий, погибшие смогли покинуть помещение до ЧП, однако решили вернуться туда за вещами. Позднее подруга молодых людей опубликовала в Instagram ролик, где опровергла эту информацию, заявив, что таким образов виновники пытаются уйти от ответственности.

По факту происшествия Следсвенный Комитет возбудил уголовное дело. Через несколько дней после трагедии "Теплосеть" завершила ремонт трубы на Измайловском проспекте. В компании причиной трагедии назвали техническое нарушение, которое конструкция не выдержала .

Видео: Piter.TV