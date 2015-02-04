В геопарке "Ундория" обнаружили останки двух ихтиозавров

На извлечение скелетов ушел почти месяц.

Скелеты сразу двух ихтиозавров обнаружили сотрудники Ундоровского палеонтологического музея Ульяновской области в геопарке "Ундория". Останки находились в толще глины возрастом 130 млн лет.

По словам исследователей, на извлечение останков ушел почти месяц. Ученые изначально нашли несколько крупных костей и стали вскрывать породы дальше. Они находили все новые фрагменты. Но все осложнилось тем, что кости были очень хрупкими.

Археологи вскрыли несколько десятков кубометров глины.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект поможет российским ученым собрать разрушенные амфоры.

Фото: pixabay