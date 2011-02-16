Искусственный интеллект поможет российским ученым собрать разрушенные амфоры

Сейчас реставраторы на глаз оценивают параметры фрагментов, пытаясь сложить из них амфоры.

Ученые Фанагорийской археологической экспедиции, работающей в Краснодарском крае, хотят привлечь искусственный интеллект к сбору по кусочкам амфоры. Они были расколоты примерно 2,5 тыс. лет назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы экспедиции Сергея Остапенко.

По его словам, в 2019 году археологи раскопали сгоревший дом, где были найдены осколки древней амфорной керамики.

На цокольном этаже дома было много амфор, которые дошли до нас в виде множества фрагментов керамики. Наши ученые уже второй год пытаются сложить эту "мозаику" — некоторые сосуды удалось собрать по частям, но часть пока находится в работе. Мы хотим выяснить, можно ли применить современные ИИ-технологии для автоматического подбора осколков друг к другу. Серегй Отсапенко, заместитель главы экспедиции

Ученый отметил, что сейчас реставраторам приходится на глаз оценивать параметры фрагментов, из них они пытаются сложить амфоры. Однако ИИ сможет эту процедуру ускорить. На первом этапе, как отметил Остапенко, ученые создают 3D модели черепков, используя для этого фотограмметрию.

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