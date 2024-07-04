В геймплейном ролике Warhammer 40K Space Marine 2 показали резню цепным мечом

Релиз игры запланирован на 9 сентября.

Создатели грядущей компьютерной игры Warhammer 40,000: Space Marine II поделились в социальных сетях свежим геймплейным роликом с демонстрацией оружия "Цепной меч", известного также как пиломеч.Такое вооружение позволяет персонажу быстро и зрелищно расправляться с противниками, парируя, оглушая и разрезая врагов на куски. Оружие является увесистым мечом с механизированными зубьями, напоминающие бензопилу.

Напомним, что проект Warhammer 40,000: Space Marine 2 официально выходит в свет 9 сентября на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5 и Xbox Series. Продолжительность сюжетной кампании в экшене, по словам разработчиков игры, составит 12 часов. Авторы истории пояснили, что дополнительно в геймплее не будет микротранзакций.

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Фото и видео: YouTube / Focus Entertainment Community